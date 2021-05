Stiri pe aceeasi tema

- BBC a oferit scuze dupa ce o ancheta a aratat ca jurnalistul Martin Bashir a folosit metode „inșelatoare” pentru a obține un interviu cu prințesa Diana, in momentul in care casatoria ei se destrama.

- Parchetul antiterorist francez a anuntat vineri seara ca va lansa o ancheta privind asasinarea unei politiste de catre un barbat tunisian, incident produs vineri la Rambouillet, oras situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmit AFP si Reuters. Parchetul antitero a deschis ''o…

- Marea Britanie a pastrat un minut de reculegere sambata in momentul in care familia regala s-a reunit pentru a-si prezenta omagiile la funeraliile printului Philip , relateaza AFP, conform Agerpres. Limitata la 30 de persoane din cauza pandemiei de coronavirus, ceremonia a inceput cu putin inainte de…

- Au avut o nunta regala, dar mariajul lor nu a fost unul de basm. Uniunea lor a fost una nefericita si presarata cu numeroase episoade de infidelitate. Charles si Diana s-au separat in 1992 si, in cele din urma, au divortat in 1996. In timp ce erau casatoriti, Charles a avut o aventura cu fosta lui iubita,…

- “Britania globala” cu care se lauda Boris Johnson a suferit o lovitura puternica, pe fondul unor crize succesive: de la imagini cu ofițeri de poliție care tranteau femei la pamant, acuzații de rasism in familia regala, acuzații de incalcare a termenilor Brexitului, varianta de coronavirus detectata…

- Politia britanica a anuntat joi ca nu va deschide o ancheta care sa investigheze interviul soc acordat in 1995 de printesa Diana unui jurnalist de la BBC, acuzat ca a falsificat anumite documente pentru a obtine acea convorbire filmata, informeaza AFP. "In urma unei examinari detaliate si…

- Politia britanica a anuntat joi ca nu va deschide o ancheta care sa investigheze interviul soc acordat in 1995 de printesa Diana unui jurnalist de la BBC, acuzat ca a falsificat anumite documente pentru a obtine acea convorbire filmata, informeaza AFP. "In urma unei examinari detaliate…