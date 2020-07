In cea de-a doua parte a unui interviu acordat Libertatea, Șerban Iosifescu, președintele agenției guvernamentale care evalueaza calitatea școlilor și liceelor, atrage atenția, in plina perioada de inscriere a absolvenților de clasa a VIII-a la liceu, ca sistemul de alegere a unitații de invațamant de catre copii și parinții lor nu face decat sa adanceasca diferențele dintre școlile bune și cele cu rezultate mai slabe. Șerban Iosifescu, care este președintele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) face comparație cu sistemul de educație finlandez, unde…