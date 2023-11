Pompieri militari din cadrul Detașamentului Alba Iulia au fost solicitați sa intervina, in cursul nopții de 10 noiembrie 2023, in Piața Iuliu Maniu pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei cladiri dezafectate. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu. Este […] The post Intervenție a pompierilor militari din Alba Iulia in Piața Iuliu Maniu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei cladiri first appeared on Alba Iulia Info .