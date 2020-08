Stiri pe aceeasi tema

- Interpol a anuntat vineri ca va trimite o echipa de experti internationali specializata in identificarea victimelor celor doua explozii devastatoare care au avut loc marti la Beirut, la solicitarea autoritatilor libaneze, relateaza AFP. La cateva zile dupa tragedie, care a facut peste 100 de morti si…

- Președintele libanez, Michel Aoun, a afirmat vineri ca explozia catastrofala din portul Beirut a fost provocata "fie de neglijența, fie de o intervenție externa", evocând ipoteza "unei rachete", scrie AFP."Este posibil ca aceasta sa fi fost provocata de neglijența…

- Cel putin 16 responsabili ai portului din Beirut si ai autoritatilor vamale au fost arestati in ancheta privind explozia mortala si devastatoare produsa marti la un depozit in care se aflau stocate de ani de zile tone de azotat de amoniu, a anuntat joi procurorul militar. Este vorba de „responsabili…

- Dubla explozie de la Beirut va avea repercusiuni atat asupra situatiei politice din Liban, cat, mai ales, asupra situatiei economice. O spun atat analistul politic Iulian Chifu cat si specialistul in lumea...

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor. Rim a reusit sa scape teafara, insa fost in stare de soc mai bine de doua ore, potrivit Mediafax.

- Ambasada Republicii Moldova la Ankara, acreditata prin cumul in Republica Libaneza, este in contact cu autoritațile competente din Beirut pentru a preciza daca printre victimele exploziei din Beirut nu sint și cetațeni moldoveni. Din informațiile acumulate la moment, autoritațile spun ca nu exista cetațeni…

- Vasul Rhosus, detinut de cetateanul rus Igor Greciuskin si care era operat sub pavilion moldovenesc, inregistrat la Chisinau, ar fi sursa exploziei care a distrus o parte din portul libanez Beirut si a facut peste o suta de morti si 4.000 de raniti, potrivit presei moldovenesti si daneze, care citeaza…

- O femeie din Buzau stabilita in Liban a declarat, pentru News.ro, ca exploziile din Beirut s-au resimtit asemenea unui cutremur de 4,5 grade, desi ea se afla intr-o zona de munte, la o ora de mers cu masina de locul deflagratiilor. ”Strazile arata destul de rau in zona producerii exploziei. Se vorbeste…