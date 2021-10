Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu a vorbit despre situația lui Mihai Iosif la Rapid și a avut un discurs dur. Antrenorul de 44 de ani și-a adus aminte de momentul in care a fost indepartat din cauza rezultatelor salbe de la Rapid, in martie 2020, dupa ce a condus echipa timp de un an și jumatate. ...

- Rapid, prin vocea președintelui Daniel Niculae (38 de ani), a reacționat dupa ce FRF a suspendat antrenorul clubului, pe Mihai Iosif (46). Astazi, chiar in ziua meciului dintre UTA și Rapid, Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a dat verdictul dupa ce Școala Federala de Antrenori…

- Meciul dintre Rapid si Universitatea Craiova s-a ridicat la asteptari, fiind unul pe cinste, cu ocazii la ambele porti. Elevii lui Mihai Iosif au inceput mai bine partida si si-au creat prima ocazie in minutul 11, insa sutul lui Hlistei a fost retinut fara emotii de catre Pigliacelli, scrie digisport.ro.

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, duminica seara, la finalul derby-ului cu FCSB, castigat cu 1-0, ca nu a crezut niciodata ca echipa sa ar putea avea un inceput de sezon atat de bun si ca din punctul sau de vedere visurile incep sa devina realitate. "Sunt fericit pentru…

- Tehnicianul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu FCSB va fi “un derbi frumos” si ca individual jucatorii adversarei sunt foarte buni, potrivit news.ro. “Va fi cu siguranta un derbi frumos, cu un stadion plin. Pentru mine trecutul e trecut,…

- Rapid a promovat in prima liga și a caștigat intaia etapa cu un antrenor a carui poveste e de film. Mihai Iosif (46 de ani) nu a fost un mare fotbalist, nu e calificat nici ca antrenor secund, inainte sa ajunga in club lucrase intr-o benzinarie. Mihai Iosif da peste cap toate criteriile cu care lucreaza,…