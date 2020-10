Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat sambata ca 22 de persoane erau date disparute in zona de frontiera, trecatoarea Col de Tende fiind blocata de grohotis, viituri si alunecari de teren. Ulterior, douazeci si una dintre cele 22 de persoane date disparute de Italia au fost gasite in zona franceza a trecatorii…

- Tara a inregistrat joi 2.548 de cazuri noi, iar bilantul total al infectarilor a crescut la 317.409. Numarul de persoane care si-au pierdut viata pana acum este de 35.918, iar in ultimele 24 de ore au fost raportate 24 de decese. Numarul pacientilor noi de la Terapie Intensiva este de 11,…

- Cel putin 14 persoane au murit in statele americane Lousiana si Texas din sudul Statelor Unite in urma uraganului Laura, care a facut si 31 de victime in Haiti, potrivit celor mai recente bilanturi oficiale publicate vineri, informeaza AFP. Guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri alte 1.295 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore. Bilantul este de 50.886 de persoane infectate. De asemenea, au fost inregistrate 39 de decese, numarul total ajungand la 2.343. "Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul…

- Doua persoane au murit si alte patru sunt date disparute in Mexic dupa trecerea furtunii tropicale Hanna, care a provocat inundatii in nord-estul tarii, au anuntat luni reprezentantii Protectiei Civile, citati de AFP. Cele doua victime sunt o femeie si fiica ei, luate de apele unui rau…