Intel va colabora cu Arm pentru compatibilitatea proceselor de fabricaţie a cipurilor Odata cel mai mare nume in sectorul cipurilor, Intel a vazut de multa vreme cum avantajul sau tehnologic de productie este atenuat de rivali precum Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), liderul mondial in fabricarea de cipuri pentru clienti ca Apple. Strategia de redresare a Intel se bazeaza in parte pe deschiderea fabricilor sale catre alte companii de cipuri, in special cele destinate telefoanelor mobile. Compania a spus ca firme precum Qualcomm planuiesc sa-i foloseasca fabricile pentru proiecte viitoare de cipuri. ”Exista o cerere tot mai mare de putere de calcul, determinata de digitalizarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunța ca mijloacele de transport in comun vor circula conform unui program special in perioada minivacanței de Paște.Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut publicului calator programul de transport urban și metropolitan pentru perioada 14.04…

- McDonald's, companie ce are cateva restaurante si in Iasi, reduce pachetele salariale pentru unii angajati, la nivel global, ca parte a unei restructurari care include disponibilizari si inchiderea unor birouri, a informat vineri Wall Street Journal, citand persoane familiare cu chestiunea. Reuters…

- Compania petroliera de stat din Azerbaidjan (SOCAR) a atras companii internaționale de consultanța pentru a revizui strategia „verde”, a declarat Teymur Guliyev de la SOCAR in cadrul discuției din cadrul seminarului cu tema „Hidrogen verde – calea spre decarbonizare”, conform raportului celor de la…

- OnePlus nu a venit cu un smartphone pliabil la Mobile World Congress 2023. In schimb, a confirmat ca isi va lansa primul dispozitiv de acest fel undeva in a doua parte a anului. Directorul de operatiuni Kinder Liu a spus ca primul smartphone pliabil OnePlus va fi un flagship in adevaratul sens al cuvantului,…

- Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, a promulgat luni o lege care suprima statutul special de care beneficia pana acum grupul Disney in acest stat american, marcand astfel un nou episod al ofensivei sale impotriva asa-zisei culturi "woke", informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Apple si Google ar putea incalca legislatia antitrust din Japonia, sustine autoritatea locala in materie, Comisia pentru Comert Echitabil, care spune ca sunt necesare reglementari care sa combata comportamentul anticompetitiv al celor doua companii. La fel ca si in alte regiuni inaintea Japoniei, principalele…

- Este al doilea atac cibernetic major in mai putin de doi ani ampotriva T-Mobile si vine la cateva luni dupa ce operatorul a fost de acord sa-si imbunatateasca securitatea datelor pentru a solutiona un litigiu legat de un incident din 2021, care a compromis informatii despre aproximativ 76,6 milioane…

- Veniturile mondiale din semiconductori au crescut cu 1,1% in 2022, ajungand la 601,7 miliarde dolari, in creștere de la 595 miliarde dolari in 2021, conform rezultatelor preliminare date publicitații de Gartner. Veniturile combinate ale primilor 25 de furnizori de semiconductori au crescut cu 2,8% in…