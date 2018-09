Stiri pe aceeasi tema

- Un spectaculos vartej de apa, de proportiile unei tornade, s-a produs "din senin" in apropiere de Akrotiri pe insula Santorini. Fenomenul neobisnuit a fost surprins de un pasager al unui feribot care se afla pe mare in acel moment.

- Pasionat de sporturi extreme și biciclete? Mokus Bikes te invita sa-ți iei porția de adrenalina și distracție la concursul de downhill Rocky Mountain – ediția 2018, eveniment programat pentru sambata, 1 septembrie. Testeaza-ți limitele la una dintre cele doua categorii – full suspension și hardtail…

- Daca iți plac la nebunie pisicile, cu siguranța jobul acesta este perfect. Nu trebuie decat sa ai grija de 55 de feline și sa te bucuri de peisajele uimitoare și pitorești ale insulei Syros, din Grecia. Și nu este vorba despre o gluma! Iar daca ești amator de calatorii și plimbari in aer liber, cu...…

- Locuitorii din doua sate din insula Evia din Grecia au fost evacuați de catre autoritați duminica, din cauza unui incendiu de vegetație agravat de vanturile puternice din zona, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Localnicii din satele Kontodespoti și Stavros din insula Evia, situate la aproximativ…

- Radu Valcan face planuri pentru al treilea copil, deși abia e pe drum al doilea ! Explicația e simpla: “cu cat e familia mai mare, cu atat suntem mai fericiți”, ne-a marturisit prezentatorul TV. In plus, și el, și Adela iși doresc o fetița și nu se vor opri pana n-o vor avea. Gazda reality-show-ului…

- Suntem deja în mijlocul sezonului fierbinte. Vara trece cu pași repezi și majoritatea ne gândim ca sezonul vacanțelor la mare se termina, dar tu înca nu ai profitat de ocazia de a pleca într-o zona exotica. Motivul fiind resursele financirae sau lipsa de idei unde sa te poți…