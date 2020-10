Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile statului ar putea avea din nou mana libera sa incheie contracte de servicii juridice cu ce firme vor. Un proiect de lege inițiat de doi senatori, unul din PSD, altul din PNL a trecut de prima camera.

- Voichița Lazureanu, candidatul PSD pentru Primaria Timișoara, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set, despre planurile sale in cazul in care ar ajunge in fotoliul de primar. „Legea este lege pentru toata lumea, trebuie facuta ordine in primarie și in administrația locala.…

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgenta si de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de 2.000 de lei lunar si personalului nedidactic si auxiliar – 1.500 de lei lunar. S-au inregistrat 85 voturi…

- Piata asigurarilor de sanatate a crescut in al doilea trimestru cu 34%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, pe o cifra de afaceri totala a pieței de asigurari din Romania de doua miliarde euro anual. Piata asigurarilor de sanatate a crescut in al doilea trimestru al acestui an cu 34%, arata…

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta, care precizeaza ca, in majoritatea cazurilor, modul de utilizare si administrare a resurselor si fondurilor publice pentru prevenirea si combaterea pandemiei COVID-19…

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta, care precizeaza ca, in majoritatea cazurilor, modul de utilizare si administrare a resurselor si fondurilor publice pentru prevenirea si combaterea pandemiei COVID-19…

- Ziarul Unirea Cugirul vrea sa obțina proprietatea drumului Raul Mare-Șurianu care leaga orașul cu domeniul Schiabil Șurianu. Adrian Teban: „Drumul are nevoie de investiții, insa le putem realiza doar daca devenim proprietari asupra lui” Administrația publica locala din Cugir este hotarata sa obțina…