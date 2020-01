Stiri pe aceeasi tema

- Cu totii stim ca Anca este o mama eroina, mai ales ca sotul ei, Adrian Sina este plecat in turnee, iar ea este nevoita sa aiba grija de cei sase copii. "Rutina mea nebuna de fiecare zi. Ultimele luni au fost foarte pline pentru mine: venirea pe lume a bebelinei, organizarea botezului, mutatul…

- Anca Serea are șase copii, iar cinci dintre aceștia s-auimbolnavit in plin sezon viral. Soția lui Adi Sana recunoaște ca nu-i e ușordeloc.Anul trecut, Anca Serea a devenit mama pentru a șasea oara,la aproape 40 de ani, dar, cu toate astea, reușește sa managerieze foarte binelucrurile in familie. Vedeta…

- Anca Serea trece prin momente cumplite acasa. 5 dintre cei 6 copii ai sai s-au imbolnavit destul de grav. Vedeta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a povestit ce se intampla in familia ei. „Pitic zambitor de pe vremea cand era sanatos tun…Situatia la noi este așa: Sarah a fost prima…

- Postari:1368Urmaritori:645.000Urmariri:1169E greu sa nu admiri o vedeta precum Catalin Maruța! Este apreciat și popular prin ceea ce face, de 13 ani continua sa fie preferatul telespectatorilor și se mandrește cu o frumoasa familie. Pe pe 27 ianuarie, prezentatorul emisiunii “La Maruța” implinește 42…

- In ultima perioada s-a zvonit ca Anca Țurcașiu și soțul ei sunt la un pas de divorț, insa vedeta le-a dat tuturor vestea cea mare, scrie playtech.ro. Chiar cand erau plecați in vacanța, cei doi s-au fotografiat și in ipostaze inedite, spre marea bucurie a fanilor din mediul online. In fotografii…

- Anca Serea și Adi Sina iși vor boteza fetița, duminica 17 noiembrie, iar evenimentul va avea loc la un conac din judetul Ialomita. Vedeta și-a ales deja ținuta pe care o va purta cu ocazia creștinarii micuței Leah. Rochia creata pentru Anca Serea din triplu organza de matase este una deosebita: burgundy,…

- Anca Serea este o mama eroina, iar asta este puțin spus. Vedeta are grija de cei șase copii ai sai, insa nu uita sa se ocupe și de cariera care e foarte importanta. Impreuna cu Adrian Sina, soțul ei, au decis sa se mute intr-o noua locuința, motiv pentru care a mai avut inco o activitate pe lista de…