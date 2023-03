Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 13 – 19 martie au fost inregistrate 99.969 de cazuri de infecții respiratorii acute, in creștere cu 6,7% fața de saptamana precedenta. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 90 in sezonul actual, intre care 3 inregistrate saptamana trecuta, potrivit raportului saptamanal publicat,…

- In saptamana 13-19 februarie au fost inregistrate 100.705 de cazuri de infecții respiratorii acute, in scadere cu 7% fața de saptamana precedenta. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 81 in sezonul actual, intre care 5 inregistrate saptamana trecuta, potrivit raportului saptamanal publicat…

- Republica Moldova inregistreaza o creștere a numarului de imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele saptamani, situație similara celei din toata regiunea europeana. Ministerul Sanatații arata ca, daca in saptamana 9 – 15 ianuarie curent am avut 382 de cazuri de COVID-19 in republica, in perioada 20 -26 februarie…

- Numarul infecțiilor respiratorii a scazut semnificativ in Salaj, arata datele medicilor de familie. Din pacate, in intervalul 13 – 19 februarie, in județ a fost confirmat un caz de gripa de tip A, subtip H1. Datele Institutului Național de Sanatate Publica arata ca in saptamana 13 – 19 februarie, la…

- Un numar de 99.564 de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii au fost raportate in perioada 30 ianuarie 5 februarie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica INSP , citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, numarul de cazuri este stationar.Variatia in…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, joi, ca, numarul infectiilor respiratorii a fost, in a doua saptapmana din an, cu peste 35% mai mare decat in precedenta. S-au inregistrat peste 139.000 de cazuri. De asemenea, de la debutul sezonului, 27 de pacienti infectati cu gripa au murit , iar…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca numarul total de cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) inregistrat in Romania in saptamana 2 – 8 ianuarie a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 de cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37,9% mai mare) și cu…