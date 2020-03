Înșelăciune cu teste pentru coronavirus. Autoritățile, în alertă! O femeie din municipiu a povestit ca, in jurul orei 19:30, cei trei au batut la ușa socrului ei, care locuiește pe strada Dozsa Gyorgy, dupa care s-au indreptat spre cartierul Simeria veche, scrie realitateadecovasna.net ."Atenție! Doi barbați si o femeie de varsta medie se prefac ca sunt asistenti. Vor sa intre in locuințe cu pretextul sa masoare febra, sa testeze Covid-19. Acum 15 minute s-a intamplat pe str. Dozsa Gyorgy, la socrul meu. S-au indreptat catre Simeria veche, zona caselor spre Valcele", este mesajul femeii.Le recomandam tuturor pe aceasta cale sa NU deschida usa persoanelor necunoscute,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

