INS: Turiştii nerezidenţi sosiţi în România au cheltuit 573,1 milioane de lei în primul trimestru ”Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2022, a fost de 232.400, cheltuielile acestora insumand 573,1 milioane de lei (in medie aproximativ 2465,9 lei / persoana). Calatoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de catre 52,4% dintre turistii nerezidenti sositi in Romania in trimestrul I 2022, cheltuielile acestora reprezentand 56,2% din totalul cheltuielilor”, arata datele INS. Dintre turistii nerezidenti sositi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

