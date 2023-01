Stiri pe aceeasi tema

- INSP a anuntat, primele doua decese confirmate cu virus gripal din acest sezon, fiind vorba de doua femei din Bucuresti, nevaccinate antigripal, transmite News.ro. „Au fost comunicate primele doua decese confirmate cu virus gripal din acest sezon”, afirma INSP. Potrivit autoritatilor, prima victima…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, primele doua decese ale unor persoane, cauzate de virusul gripal. Primul caz este al unei femei in varsta de 25 de ani, din București, care a murit fara sa fie cunoscute condiții medicale pre-existente. Ea a fost confirmata cu virus gripal tip A, subtip H3, potrivit…

- Ministerul Sanatații organizeaza, in perioada 23 octombrie–10 decembrie, vizite in vederea schimbului de experiența pentru 40 de medici și asistente medicale, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii „Maria Sklodowska Curie” din București, Romania. Medicii și asistentele medicale lucreaza in echipe,…

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul Romaniei.…

- In perioada 5-6 noiembrie curent, la București, Romania, s-a desfașurat Turneul Tradițional de Rating Mondial DRACULA OPEN G-2, unde sportivii moldoveni s-au ales cu locuri de frunte. Rezultatele arata in felul urmator: 1. ROȘCA Artiom 1 loc in categoria - 45 kg. Consecutiv a treia medalie de aur. 2.…

- Dupa 10 ani de la inaugurare, Palas este in continuare un reper si un spatiu de coeziune a iesenilor, fiind mereu intr-un proces de upgrade. De curand, in ansamblu a fost inaugurata clinica Cronos Med, parte din reteaua numarul 1 de chirurgie si dermatologie estetica din Romania, fondata de doctorul…

- Sportivii mureșeni au avut o prestație foarte buna la Turneul Internațional „Balkan Championships U15&U17". Competiția a fost gazduita de Sala Polivalenta din București, intre 27 și 30 octombrie, și a adunat la start 400 de luptatori din Kosovo, Macedonia, Moldova, Serbia, Slovenia și Romania. Sportivii…

- O investigație G4Media.ro bazata pe dezvaluirile unui avertizor din piața a descoperit indicii puternice despre existența unei rețele de firme din București și Cluj-Napoca care ar elimina concurența și ar obține milioane de lei din contracte finanțate din fonduri europene. Prin aceste contracte, spitalele,…