Informare în domeniul prevenirii consumului de droguri, în mai multe zone din județul Alba In perioada 7 aprilie – 2 mai a.c., specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Alba deruleaza o serie de sesiuni de informare in domeniul prevenirii consumului de droguri, adresate personalului angajat al unitaților de cazare, restaurantelor, teraselor și barurilor din județul Alba. Activitațile preventive fac parte din campania naționala “Consumul de droguri ne privește pe toți!”, iar pana in prezent au avut loc acțiuni de informare pentru reprezentanții unitaților turistice și persoanele aflate in zonele de agrement de pe Valea Sebeșului, zona munților Apuseni… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 7.45, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oprit, pentru control, pe strada Zlatnei din municipiul Alba Iulia, un autoturism care era condus de un barbat de 34 de ani, din comuna Poiana Vadului, județul Alba. Cu…

- FOTO| Ziua Poliției 2023, la Alba Iulia: Cainii polițiști și atelierul „Criminalist pentru o zi”, punctele de atracție ale manifestarii FOTO| Ziua Poliției 2023, la Alba Iulia: Cainii polițiști și atelierul „Criminalist pentru o zi”, punctele de atracție ale manifestarii Astazi, 24 martie, in contextul…

- Miercuri, 22 martie 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a derulat o acțiune informativ-preventiva la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia, cu ocazia serbarii Zilei Poliției Romane (25 martie). Evenimentul a avut loc incepand cu ora 12.00, in incinta complexului…

- In fiecare an, la inceput de primavara, atenția noastra a tuturor se indreapta spre EA, FEMEIA. Astazi, 8 martie, Jandarmeria Alba, prin Detașamentul 1 Jandarmi Mobil, a imparțit flori doamnelor și domnișoarelor din municipiul Alba Iulia, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. In aceasta zi speciala,…

- In jurul orei 22,45, pe B-dul Horea din Alba Iulia, a fost oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din municipiul Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care a fost condus la…

- In cadrul Saptamanii Protectiei Civile, colegii noștri deruleaza campanii de informare a populatiei in ceea ce priveste comportamentul cetatenilor in cazul unor situatii de urgenta. cadrele militare si voluntarii ISU Alba au fost prezenți in spațiile cu afluența mare de persoane (mall-uri, centre comerciale,…

- Sisteme de aparare antiaeriana romanești prezente in anul 2022 la repetițiile pentru Ceremonia militara de Ziua Naționala a Romaniei, prezentate in mod fals ca indreptandu-se in prezent catre granița cu Republica Moldova. Semnalam apariția in mediul online a unei știri false cu privire la o așa-zisa…

- Va invitam sa luați parte la activitațile pe care le desfașuram in perioada 27 februarie – 4 martie! Pentru a marca implinirea a 90 de ani de la inființarea Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „UNIREA” al Județului Alba va desfașura, in perioada 27 februarie – 4 martie, o serie…