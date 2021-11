INEDIT – Arborii unicat și ocrotiți ai Băii Mari Poate nu știți sau poate ați trecut pe langa ei de atatea ori și nu ați remarcat nimic deosebit la ei. Dar in jurul nostru sunt arbori ocrotiți de lege și care au o vechime de cateva sute de ani. Marea majoritate a arborilor seculari ocrotiți din municipiu au o varsta cuprinsa intre 200 și 300 de ani. Conform datelor oficiale primite de la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, pentru ziarmm.ro, arbori seculari ocrotiți avem pe strada 1 mai (Tisa, varsta 200-300 de ani), doua exemplare de stejar la Casa Pictorilor (varsta 350-400 de ani), un Pin negru, Tei alb argintiu, Sorb, Roșcov Salbatic-grup,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

