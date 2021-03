Indonezia: Doi vulcani au erupt; nu au fost semnalate victime

Stiri pe aceeasi tema

- Doi vulcani de pe insule separate din Indonezia au erupt marti, trimitand in atmosfera coloane de cenusa, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Muntele Sinabung de pe insula Sumatra a expulzat in atmosfera o coloana de cenusa la 5.000 de metri inaltime si fluxuri de materiale piroclastice pe…

- Doi vulcani de pe insule separate din Indonezia au erupt marti, trimitand in atmosfera coloane de cenusa, informeaza DPA. Este vorba de muntele Sinabung de pe insula Sumatra și muntele Merapi de pe insula centrala Java, potrivit Agerpres.

- Vulcanul de pe Muntele Sinabung, din provincia indoneziana Sumatra de Nord, a erupt joi, expulzand o coloana de cenusa la o inaltime de 1.500 de metri in atmosfera, informeaza DPA. Eruptia a durat peste trei minute, dar nu au fost raportate persoane ranite, potrivit Centrului national…

- Vulcanul de pe Muntele Sinabung, din provincia indoneziana Sumatra de Nord, a erupt joi, expulzand o coloana de cenusa la o inaltime de 1.500 de metri in atmosfera, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Eruptia a durat peste trei minute, dar nu au fost raportate persoane ranite, potrivit Centrului…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului.

- Semeru, vulcanul situat in provincia indoneziana Java de Est, a inceput sa erupa sambata și a aruncat coloane de fum și de cenușa care ajung in atmosfera de deasupra insulei Java la aproximativ 5,6 kilometri inalțime. Insula este și cea mai populata din țara, potrivit BBC . Pana in prezent nu au fost…

- Vulcanul Merapi din insula indoneziana Java a erupt joi, aruncand in aer cenusa incinsa, a informat Agentia pentru Gestionarea Dezastrelor, potrivit dpa. Autoritatile indoneziene nu au ridicat nivelul de alerta dupa eruptia produsa joi, a declarat purtatorul de cuvant al agentiei, Raditya Jati. …

- 2004 - Un tsunami provocat de un cutremur care a avut loc in apropierea insulei indoneziene Sumatra a devastat țarmurile Oceanului Indian, afectand Sri Lanka, India, Indonezia, Thailanda, Malaysia, Maldive și alte țari.