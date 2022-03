Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Indiei a repatriat, astazi, de pe Aeroportul Suceava 400 de studenți indieni refugiați din Ucraina. Pentru aceștia, Ambasada Indiei a asigurat doua aeronave ale companiei Indigo, care au aterizat in aceasta dupa amiaza pe Aeroportul Ștefan cel Mare. Cei 400 de studenți erau cazați in salile…

- Fluxul de refugiați de razboi din Ucraina crește constant și a inceput cazarea lor și in locurile amenajate in salile de sport din municipiul Suceava. In sala de sport a Școlii Gimnaziale „Miron Costin", cu o capacitate de 200 de locuri, au fost cazate miercuri noaptea 120 de persoane, ...

- Peste 2.300 de studenți indieni care au fugit din Ucraina in urma izbucnirii razboiului și au ajuns in județul Suceava prin Vama Siret au gasit un acoperiș deasupra capului la Milișauți, in sala de sport din acest oraș. Inca din noaptea de duminica spre luni, aceasta locație a fost umpluta cu ...

- In cursul nopții trecute au fost gazduiți primii refugiați ucraineni la Manastirea Dumbrava, a anunțat purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, Oliviu Botoi. Familii cu copii mici, tinere mamici, studenți și cateva persoane varstnice au primit adapost. La Manastirea „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie” de…

- 24 refugiati din Ucraina au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, printre care copii, o femeie insarcinata si studenti nigerieni, a informat, luni, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Dan Teodorovici. Sursa citata a precizat ca in ultimele trei zile au ajuns la Unitatea de…

- La ora 15:30, in tabara mobila de pe stadionul din orasul Siret, erau cazate peste 120 de persoane, venite din Ucraina. Acestea sunt cazate temporar, pana ce vor fi transportate catre alte locatii. In sprijinul persoanelor, ISU Suceava a adus in zona de cazare si in cea a Vamei Siret o echipa de psihologi.…

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor fi trimise in Romania, in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in eventualitatea unei invazii ruse in Ucraina, au anunțat fortele aeriene germane (Luftwaffe).

- Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea consolidarii apararii Europei de Est in perspectiva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, se arata intr-un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice.