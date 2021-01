INCREDIBIL. Prefecții vor fi impuși prin tragere la sorți Negocierile intre PNL, USR și UDMR sunt in plina desfașurare, iar tensiunile au atins cote incredibile in urma solicitarii UDMR de a avea prefect la Bihor și a USR de a impune prefecții la București, Cluj, Timișoara, Brașov și Alba. Potrivit informațiilor noastre, pentru a liniști apele in PNL, dar și la USR și UDMR, Ludovic Orban a anunțat ca va recurge la o soluție inedita care nu s-a mai aplicat in Romania dupa 1990. Prefecții vor fi aleși, pe baza unui algoritm, prin tragere la sorți și, astfel, se preconizaza ca tensiunile din partid și coaliție vor disparea. Trebuie precizat ca, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

