Inclus printre cei mai periculoşi: Unde a fost găsit unul dintre cei mai căutați evadați Un condamnat cunoscut pentru evadarile sale spectaculoase si inclus printre cei mai periculosi opt infractori fugari din Italia a fost arestat in satul sau natal din Sardinia, dupa cum a anuntat Ministerul de Interne italian, potrivit AFP. In varsta de 79 de ani, Graziano Mesina trebuie sa ispaseasca o pedeapsa de 24 de ani de inchisoare pentru trafic de droguri international, conform media locale. Politia l-a arestat intr-o casa dintr-un sat de munte din Sardinia, Desulo, locul unde a crescut ca cel mai mic dintr-o familie cu 11 copii al caror tata era cioban. El nu isi mai respecta controlul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

