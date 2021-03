Incidența 27.03.2021 Ghimbacul,k pr primul loc la infectare. Brașovul a atins 7,48 la mia de locuitori Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat ca astrazi, 27 martie 2021, incidența cazurilor de COVID-19 in județul Brașov este 5,23 la mia de locuitori, cu 0,11 mai mult fața de ieri Sunt pozitive 3.399 de persoane. Ghimbavul urca pe prima poziție in topul localitaților infectate, dar cu aceeași valoare ca ieri, 7,56 la mia de locuitori. Sanpetru coboara o poziție, incidența fiind mai mica cu 0,4 la mie. In cazul municipiului Brașov, incidența a crescut cu 0,34 fața de ziua precedenta. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

