- „Miracolul nu s-a produs”, scrie portalul maghiar regional de știri Baon , dupa accidentul in masa de pe autostrada M1 in care 6 camioane și 32 de autoturisme și 5 autoutilitare s-au ciocnit și 19 vehicule, o duba și un camion au ars. Un cadavru a fost gasit sambata noaptea sub epavele facute scrum.…

- Peste 40 de autovehicule au fost implicate intr un carambol in cursul zilei de sambata, 11 Martie 2023, ora 14:25, pe autostrada M1 din Ungaria.Din primele informatii, 5 TIR uri si 37 autoturisme au foat implicate intr un carambol pe autostrada M1 din Ungaria.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, sambata seara, ca potrivit datelor preliminare, trei cetateni romani sunt implicati in accidentul grav care a avut loc pe autostrada M1 din Ungaria, unul dintre ei fiind grav ranit. ‘Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetatean…

- Cel puțin trei romani au fost raniți, din care unul grav, in accidentul produs sambata pe o autostrada din Ungaria, potrivit informațiilor transmise de MAE. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetațean roman, prin intermediul…

- Reprezentanții misiunii diplomatice au intreprins demersuri, in regim de urgența, pe langa autoritațile locale, inclusiv cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne, pentru a obține informații cu privire la cetațenia, identitatea și starea de sanatate a persoanelor afectate. Potrivit datelor…

- „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Slovenia, a fost notificata de catre autoritațile locale cu privire la producerea unui accident rutier la data 3 februarie 2023, pe autostrada A1, intre localitațile Garciani-Murska Sobota, in care a fost implicat un…