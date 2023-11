Incident revoltător la Brăila: Un șofer de autobuz a dat jos toți călătorii. Ce l-a scos din minți pe șofer Un sofer a cerut tuturor calatorilor sa se dea jos din cauza zgomotului cauzat de un bebeluș care plangea. Soferul a oprit autobuzul, a stins luminile, apoi s-a dat jos, nervos, si a asteptat ca toti oamenii sa coboare. Șoferul de autobuz, angajat al Braicar, operatorul public de transport in comun, a oprit autobuzul si le-a cerut oamenilor sa coboare. „Din cauza galagiei nu-mi pot continua traseul. Voi opri aici autobuzul. Va rog sa coborați”, le-ar fi spus șoferul Braicar calatorilor, potrivit unui martor citat de publicatia debraila.ro. „A oprit autobuzul și a lasat zeci de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

