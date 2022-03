Stiri pe aceeasi tema

- Will Smith a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul sau din filmul ”King Richard”, la scurt timp dupa ce a urcat pe scena pentru a-l palmui pe prezentatorul Chris Rock din cauza unei glume la adresa soției sale, Jada Pinkett Smith. In discursul rostit cand a primit distincția,…

- La casele de pariuri, Will Smith este vazut drept principalul favorit la castigarea premiului Oscar pentru cel mai bun actor. Smith a jucat rolul principal in King Richard, filmul care spune povestea lui Richard Williams, tatal lui Venus si al Serenei Williams. Smith a intrat atat de bine in rol, incat…