Stiri pe aceeasi tema

- O spargere a fost semnalata la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, din București. Surse din instituție au declarant, pentru EVZ, ca trei biserici și mai multe case din interiorul muzeului ar fi fost vizate de furt din care s-ar fi sustras obiecte de patrimoniu. Managerul muzeului, Paulina Popoiu a neagat…

- Un incident a avut loc in noaptea de vineri spre sambata la Muzeul Satului "Dimitrie Gusti" din Bucuresti. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, persoane neindentificate ar fi pastruns in incinta muzeului si ar fi sustras mai multe obiecte de patrimoniu.Potrivit surselor din cadrul institutiei,…

- De parca problemele penale ale fiului nu erau de ajuns, Leta Ilie a fost chemata, la randul ei, in fata judecatorilor, pentru a da cu subsemnatul, dupa ce a fost acuzata ca a tras teapa unor firme.

- Politia Capitalei face investigatii in cadrul unui dosar penal dupa ce o bucata de balcon s-a prabusit, sambata, pe strada Blanari din Centrul Vechi al Bucurestiului, peste doua masini. Proprietarii autoturismelor au depus plangere, transmit politistii.Citește și: ALERTA – Incident GRAV in…

- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din mall-ul Winter Cherry, din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu devastator a ucis cel puțin 64 de persoane, majoritatea copii, arata ca flacarile au cuprins cladirea aproape instantaneu. Focul a izbucnit intr-un spațiu de joaca cu trambuline…

- Incident neplacut pentru o familie din Capitala. Un barbat a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a fost injunghiat de sotie.Sotii s-au luat la cearta, deoarece barbatul s-a intors acasa in stare de ebrietate.

- Femeia traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni, cand a fost lovita in plin de un tir, care nu a oprit la culoarea rosie a semaforului. In imagini se vede cum in urma impactului, femeia este aruncata zeci de metri pe șosea. Ingroziți, martorii au alergat sa-i ofere primul ajutor.…