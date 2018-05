Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de tip Airbus A318 a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in China, luni, dupa spargerea in zbor a unui geam al cockpitului, in care copilotul a fost ranit, a anuntat Administratia Aviatiei Civile Chineze (CAAC), relateaza AFP. Zborul companiei Sichuan Airlines, care asigura o legatura intre…

- Karl Marx a fost cel mai mare ganditor al umanitatii, a declarat, vineri, presedintele chinez Xi Jinping, adaugand ca Beijingul nu a gresit cand a decis sa aplice teoriile politice ale lui Marx, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Intr-un discurs sustinut vineri in cadrul…

- Arhitecții din China au realizat un proiect care pare imposibil pentru România. Linia de cale ferata trece printr-un bloc de locuințe extrem de înalt. Linia ferata neobișnuita trece printr-un bloc cu 19 etaje, bloc ce se afla în orașul Chongqing,…

- Premierul sloven Miro Cerar a anuntat joi destituirea sefului Statului Major al armatei dupa esecul fortelor slovene la testele de aptitudini ale NATO si criticile formulate fata de lipsa resurselor alocate pentru aparare, informeaza France Presse. 'Din moment ce seful Statului Major are responsabilitatea…