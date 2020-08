Începe „Telescoala” pentru cadrele didactice vasluiene ORE ONLINE… Peste doua saptamani, cadrele didactice vasluiene vor avea posibilitatea sa parcurga continuturi cu privire la utilizarea platformelor educationale. Prin intermediul „Telescoala profesorilor”, emisiune realizata de formatori de la Google si Microsoft, acestia vor fi invatati cum sa predea online, intr-o perioada relativ scurta de doar trei saptamani si cu doar 15 lectii programate. Articolul Incepe „Telescoala” pentru cadrele didactice vasluiene apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

