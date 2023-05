Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul clubului Farul Constanța, și Gica Popescu, președintele gruparii, au plecat in pelerinaj pe muntele Athos, in Grecia, dupa ce echipa de pe Litoral a cucerit titlul in Romania.Imaginea a fost distribuita de Gica Popescu pe pagina sa de Facebook.Hagi si Popescu vor revenit in țara…

- Cea de-a patra ediție SPORTS FESTIVAL aduce la Cluj-Napoca, in 1 - 4 iunie, inițiere in peste 25 de sporturi, provocare pe traseul Survivor Romania, super campioni fața in fața cu fanii, la Sports Talks, un masterclass dedicat profesioniștilor, crosul Supereroilor, competiții, parada cluburilor sportive,…

- Dan Ursa, primele declaratii dupa castigarea Survivor Romania 2023. Concurentul de la Pro TV a fost invitat in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a oferit informații actualizate despre situația lui. Afla in randurile de mai jos ce a facut agentul de la Cluj-Napoca imediat dupa terminarea filmarilor…

- Generații legendare in duel, la Sports Festival 2023! Cel mai mare eveniment dedicat sportului revine și in acest an la Cluj-Napoca, in perioada 1-4 iunie, iar capul de afiș va fi ținut de un nou meci de gala. Galatasaray Legends vin la Cluj pentru o infruntare cu cei mai buni jucatori de fotbal ai…

