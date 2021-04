Începe campania de vaccinare împotriva COVID în penitenciare! Gheorghiță: Se va desfășura în cabinetele proprii medicale Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca marți va incepe procedura de vaccinare impotriva coronavirusului in penitenciare, cu doze produse de compania Johnson & Johnson. “Pe scurt, pot sa va spun ca la nivelul penitenciarelor se va intocmi o lista cu doritorii pentru vaccinare. Aceasta activitate se va desfașura in cabinetele proprii medicale din penitenciare, cu resursa umana proprie la care pot sa participe și alte categorii de persoane, din resursa fiecarui județ, acolo unde nu exista resurse umane disponibile și dozele vor fi preluate dintr-un centru fix, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

