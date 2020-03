Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii incep negocierile cu partidele politice parlamentare in vederea constituirii unei majoritati pentru sustinerea Cabinetului Citu. Vineri, premierul desemnat, Florin Citu, a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare.

- ​Liberalii încep luni negocierile cu partidele politice parlamentare în vederea constituirii unei majoritati pentru sustinerea Cabinetului Cîtu. Vineri, premierul desemnat, Florin Cîtu, a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare. Singura modificare în…

- Premierul desemnat Florin Citu si echipa de negociere a PNL incep luni discutiile pentru formarea unei majoritati in Parlament. Tot luni, conducerile celor doua Camere ar urma sa fie convocate pentru a stabili calendarul investirii Guvernului, dat fiind ca lista Guvernului si programul de guvernare…

- Premierul desemnat va incepe de astazi, negocierile cu partidele Premierul desemnat Florin Cîtu a anuntat ca va începe de astazi, negocierile cu formatiunile politice pentru formarea unei majoritati parlamentare în vederea validarii noului cabinet si a programului de guvernare…

- UPDATE ora 10:30 – Premierul desemnat, Florin Citu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. ‘Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare’, a spus Citu, precizand ca singura modificare in Cabinet este…

- Premierul desemnat, Florin Citu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. "Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare", a spus Citu, precizand ca singura modificare in Cabinet este propunerea lui Lucian…

- Premierul desemnat Florin Cițu a anunțat, vineri, ca deputatul PNL Lucian Heiuș este propunerea PNL pentru Ministerul Finanțelor, lista cu membrii Cabinetului și programul de guvernare urmand sa fie astazi...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca Biroului Executiv al PNL l-a votat, in ședința de luni, sa fie șeful de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acest. "Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de șef de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”,…