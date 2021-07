Stiri pe aceeasi tema

- Ciprul se confrunta cu cel mai grav incendiu din ultimele decenii, a declarat duminica, 4 iulie, președintele Nicos Anastasiades. Incendiul care s-a declanșat sambata devasteaza in prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” inregistrat pe insula in ultimele decenii,…

- Patru persoane si-au pierdut viata in incendiul de proportii izbucnit sambata in regiunea montana Troodos, in sudul Ciprului, au anuntat duminica autoritatile acestei tari membre a Uniunii Europene, relateaza AFP. Trupurile carbonizate au fost descoperite in apropierea satului Odos, in districtul…

- Un incendiu a izbucnit marti seara la Spitalul de copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, pana la acest moment 12 persoane fiind evacuate, dintre care 5 copii, alaturi de trei parinți și patru cadre medicale. ”Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie”,…

- Ambasadorul Belarusului la București va fi convocat luni la Ministerul roman de Externe, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, pentru a i se comunica, intre altele, poziția Romaniei in scandalul deturnarii la Minsk a unei curse aeriene internaționale la bordul careia se afla un

- Ministerul de Externe israelian l-a criticat dur pe Tor Wennesland, coordonatorul special al Natiunilor Unite pentru Procesul de Pace in Orientul Mijlociu, acuzandu-l ca a "ignorat" atacurile cu rachete ale Hamas si Jihadului Islamic, informeaza miercuri agentia TPS (Tazpit Press Service). Wennesland…