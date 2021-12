Incendiu uriaș la mai multe barăci din Constanţa. Cinci familii au fost evacuate, iar o persoană a ajuns la spital Un puternic incendiu a izbucnit astazi, in municipiul Constanța, in urma caruia mai multe locuințe improvizate au luat foc. O lumanare ar fi provocat flacarile care au evacuat cinci familii. O persoana a fost transportata de urgența la spital, in stare de inconștiența. Incendiu puternic in Constanța Flacarile au izbucnit la o baraca de pe […] The post Incendiu uriaș la mai multe baraci din Constanta. Cinci familii au fost evacuate, iar o persoana a ajuns la spital appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

