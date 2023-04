Incendiu la un autoturism noaptea trecută la Turda! Noaptea trecuta a luat foc un autoturism pe strada Salciei din Turda. Pompierii turdeni s-au deplasat cu o autospeciala de intervenție. Incendiul a fost semnalat in jurul orei 21,30. Potrivit lt. col Biriș Andrei de la ISU Cluj, incendiul nu a fost de mare amploare și a izbucnit doar la compartimentul motor al autoturismului. Focul [...] Articolul Incendiu la un autoturism noaptea trecuta la Turda! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

