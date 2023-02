Incendiu la Spitalul Judeţean Zalău: autospeciale de intervenţie şi pacienți evacuați Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul Judetean Zalau. Focul s-a manifestat la un ventilator dintr-un grup sanitar, iar 12 pacienti si o asistenta s-au evacuat, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, intr-o școala din județul Olt. Zeci de elevi și cadre didactice au ieșit din cladire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Pompierii intervin, miercuri noaptea, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camin studențesc din Timișoara, 55 de persoane fiind evacuate, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Patru pacienți au fost evacuați, duminica seara, din secția Hematologie a Spitalului Județean Arad, din cauza fumului dens, provenit de la un corp de iluminat supraincalzit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o sala de sport din municipiul Iasi, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile care se manifesta pe circa 500 de metri patrati. Douazeci de persoane au fost evacuate de la etajele superioare ale cladirii, conform news.ro.…

- Un barbat din municipiul Arad a decedat, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce locuinta in care statea a fost cuprinsa de incendiu cand a incercat sa aprinda focul in soba folosind un lichid inflamabil, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Toti elevii si personalul scolii din localitatea Margineni au fost evacuati in urma unui incendiu care a izbucnit, marti, la unitatea scolara, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un puternic incendiu a izbucnit, duminica, la o gospodarie din municipiul Constanta, iar in urma acestui au ars camera centralei, o anexa gospodareasca si doua tone de lemne, iar focul s-a extins si la acoperisul unei case invecinate, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproape 90 de persoane au fost evacuate, sambata dimineața, dintr-o cladire a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timisoara, dupa ce un aparat medical a inceput sa scoata fum. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…