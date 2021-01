Incendiu la Palatul Westminster din Londra (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs la Palatul Westminster (Casa Parlamentului) din Londra. Potrivit „Govorit Moskva”, inițial a rasunat alarma de foc, dupa care s-a ridicat un nor dens de fum. Deocamdata nu se cunoaște ce anume arde, insa potrivit ziarului Daily Express, zilele trecute parlamentarii britanici au…

- Un incendiu s-a produs la Palatul Westminster, cunoscut și sub numele de Casa Parlamentului din Londra, transmite govoritmoskva.ru . Potrivit martorilor oculari, mai intai a sunat alarma de foc și apoi s-au ridicat nori de fum.

- Lector universitar la Londra, Mihaela Stan, de 43 de ani, s-a indragostit de Baragan. Povestea de dragoste cu Ialomita a inceput in urma cu 5 ani, iar de atunci Miha este nelipsita din Valea Ciorii, o comuna saraca unde a dezvoltat proiecte pentru copii.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, au reluat discutiile in persoana, la Londra, in incercarea de a depasi "divergentele fundamentale" si de a ajunge la un acord post-Brexit ce ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar…

- Un tanar roman de 19 ani a fost protagonistul unei urmariri ca in filme pe strazile din Londra. Pasionat de viteza, acesta a rulat cu motocicleta sa cu peste 290 km/h și nu a ținut cont de regulile de circulație. Poliția londoneza a folosit elicopterele pentru a urmari un motociclist care circula cu…

- Ministerul Afacerilor Externe spune ca "reprezentanții ambasadei au solicitat inlaturarea imediata a materialelor cu caracter discriminatoriu" și ca Poliția britanica a fost inștiințata.Instituția condusa de Bogdan Aurescu a reacționat in cazul afișelor puse intr-un magazin Tesco din Londra, care conțineau…

- O explicație mai puțin obișnuita a primit un judecator britanic de la o romanca prinsa circuland cu viteza mult peste limita legala, langa Londra, scrie ladbible.com, portal de știri editat in capitala britanica. Femeia a spus ca pur și simplu nu și-a dat seama ca ajunsese in Anglia.Mariana Minea, in…