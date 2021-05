In padurile boreale din nordul indepartat al planetei, unde clima se incalzeste mai rapid decat aproape oriunde altundeva in lume, unele incendii de vegetatie supravietuiesc zapezilor din timpul iernii si se reaprind primavara. O echipa de oameni de stiinta din Olanda si Alaska, SUA, a aflat cum poate fi calculata amploarea asa-numitelor ''incendii zombie'', care mocnesc pe tot parcursul anului in stratul de turba, relateaza miercuri Reuters.



Din 2002 pana in 2018, in medie, aproximativ 1% din suprafetele mistuite de flacari in Alaska si Teritoriile de Nord-Vest ale…