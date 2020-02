Incendii în 16 localități din Gorj

Pompierii au avut un weekend de foc, la propriu. Aceștia au actionat pentru stingerea celor 21 de incendii de vegetatie, care au izbucnit in 16 localitați din Gorj. „In perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2020 am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea a 21 situații de urgența generate de incendiile de vegetație uscata izbucnite in municipiul Motru, orașul Tismana, comunele Borascu, Albeni, Stejari, Crușet, Capreni, Alimpești, Danești, Vladimir, Tanțareni, Matasari, Scoarța, Jupanești, Berlești,

Calnic. Peste 110 hectare de vegetație uscata au fost mistuite de

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

