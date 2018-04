Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari majore in conducerea grupului Renault. Compania Alliance Rostec Auto B.V., actionarul majoritar al AVTOVAZ, a anunțat astazi ca a ales un nou director general pentru a conduce producatorul rus de autovehicule. Yves Caracatzanis, actualul sef Dacia, va deveni CEO incepand cu 1 iunie 2018.

- Groupe Renault a anuntat nominalizarea lui Antoine Doucerain in functia de director general al Automobile Dacia si al Groupe Renault Romania, de la 1 mai 2018, potrivit NEWS.RO.Citeste si: DNA 'acuza', dupa BOMBA lansata de Udrea: 'Statutul de refugiat e PROVIZORIU'. Replica TRANSANTA a aparatorului…

- Groupe Renault a anuntat nominalizarea lui Antoine Doucerain in functia de director general al Automobile Dacia si al Groupe Renault Romania, de la 1 mai 2018, potrivit Digi 24.Acesta ii va fi subordonat lui Nicolas Maure, director de operatiuni Groupe Renault pentru Regiunea Eurasia, din care face…

- Antoine Doucerain a fost numit director general in cadrul Grupului Renault Romania și in cadrul Automobile Dacia. Acesta il inlocuiește pe Yves Caracatzanis. Schimbarea va fi realizata in mod oficial in 1 mai.

- Groupe Renault l-a nominalizat pe Antoine Doucerain in functia de director general al Automobile Dacia si director general al Groupe Renault Romania, de la 1 mai 2018, in locul lui Yves Caracatzanis, care va prelua o alta functie in cadrul grupului, informeaza un comunicat al companiei.

- Yves Caracatzanis iși incheie, la finele acestei luni, mandatul de director general al Automobile Dacia și Groupe Renault Romania, iar de la 1 mai postul acestuia va fi preluat de Antoine Doucerain, care are o vechime de 25 de ani in cadrul grupului Renault.

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…