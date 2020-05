Încă un clujean infectat cu COVID-19 și-a pierdut viața Autoritațile au anunțat astazi decesul unui barbat in varsta de 77 de ani din județul Cluj. Acesta era infectat cu noul coronavirus. Primele semne ale infectarii au aparut in jurul datei de 20 aprilie, cand barbatul a prezentat ”durere toracica, tuse, subfebrilitate”, transmit autoritațile. Acestuia i-au fost recoltate probe pe 25 aprilie și tot in aceeași zi a fost confirmat pozitiv. Pe 8 mai a fost testat din nou la Imogen, rezultatul fiind pozitiv. ”Clujeanul a facut parte dintr-un focar familial de cinci persoane. Decedat in 12 mai: Insuficiența respiratorie acuta, pneumonie Covid, FiA su… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre doua femei și cinci barbați, cu vârste cuprinse între 52 si 80 de ani. Numarul morților în România ajunge, astfel, la 961. Potrivit GCS, doua dintre decesele raportate sunt înregistrate la Cluj. Este vorba despre un barbat de 79 de ani, județ…

- Coreea de Nord a raportat primele cazuri de coronavirus. Oficialii regimului de la Phenian au facut acest lucru in cadrul unor prelegeri publice, informeaza Mediafax. Autoritațile le-au transmis cetațenilor ca in Coreea de Nord au existat pacienți cu COVID-19 inca din luna martie pe teritoriul țarii.…

- Medicul echipei Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis la varsta de 60 de ani, el mentionand intr-o scrisoare de adio ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, relateaza AFP.“Stade de Reims il plange in aceasta duminica pe doctorul Bernard Gonzalez”, se mentioneaza pe site-ul oficial al clubului…

- Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 28.03.2020 si a decedat in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II. Deces 109 Femeie, 83…

- Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 28.03.2020 si a decedat in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II. Deces 109 Femeie, 83…

- Autoritațile au anunțat moartea, astazi, a celui de al doilea pacient infectat cu COVID 19. In varsta de 74 de ani era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes – București, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, avand o boala cronica preexistenta…

- Cainele fusese testat dupa ce stapana sa fusese depistata pozitiv, in februarie, si a fost introdus in carantina pentru ca teste repetate dadusera ca rezultat "slab pozitiv". Un reprezentant al Departamentului pentru Agricultura si Piscicultura din Hong Kong a declarat ca stapana cainelui…

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.