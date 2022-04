Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, au avut loc la Roman Campionatele Nationale de Qwan Ki Do, de la care sportivii clubului iesean CS Kim Ho Dao (presedinte, Irinel Baciu,4 Dang) s-au intors cu 23 de medalii (6-10-7). La categoria 13-15 ani, pe prima treapta a podiumului a urcat Filip Chelaru in proba…

Sportiva Catalina Axente a pierdut, joi, confruntarea cu sportiva italiana Enrica Rinaldi, contand pentru medalia de bronz a categoriei 76 kg, la Campionatele Europene de Lupte de la Budapesta, conform news.ro.

Sportiva romana Andreea Beatrice Ana a castigat medalia de aur in limitele cat. 55 kg, joi, la Campionatele Europene de lupte de la Budapesta, dupa ce a invins-o in finala pe ucraineanca Oleksandra Homenet, potrivit Agerpres.

Sportiva romana Alina Vuc a cucerit medalia de bronz la cat. 50 kg, joi, la Campionatele Europene de lupte de la Budapesta, dupa ce a invins-o in meciul decisiv pe germanca Lisa Ersel, potrivit Agerpres.

- Andreea Ana va aduce Romaniei prima medalie la Campionatele Europene de Lupte de la Budapesta, dupa ce s-a calificat miercuri in finala categoriei 55 kg. De asemenea, Alina Vuc și Catalina Axente vor lupta pentru medaliile de bronz.

- Andreea Beatrice Ana s-a calificat in finala categoriei 55 kilograme de la Campionatele Europene de Lupte de la Budapesta, in timp ce Alina Vuc va evolua pentru medalia de bronz la 50 kilograme, iar Catalina Axente tot pentru bronz, dar la 76 kilograme.

- Miercuri, 30 martie, la Campionatele Europene de seniori de la Budapesta (Ungaria), luptele feminine intra in competiție. Romania va participa cu șapte sportive, una dintre acestea fiind constanteanca Andreea Beatrice Ana, sportiva formata la CS Mangalia, sub indrumarea antrenorului Marian Oancea. Iata…

- Medalie de bronz pentru Romania la Campionatul European de lupte seniori U23, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, in Bulgaria, la Plovdiv. La categoria 55 kg, Denis Mihai a reușit sa urce pe podium dupa ce l-a invins, in finala mica, pe adversarul sau Azat Sedrakian (Armenia), cu 6-0.…