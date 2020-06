Primaria Municipiului Pitești a efectuat recepția la terminarea lucrarilor pentru doua obiective de investiții finalizate in luna mai a anului curent. Primul dintre acestea, „Reabilitare strada Banu Maracine”, a fost realizat pe o lungime de 205 m și o suprafața totala ocupata de lucrari de 3.550 mp (carosabil + parcari + trotuare). Investiția consta in […] Articolul Inca doua investiții finalizate la Pitești apare prima data in Observator de Argeș .