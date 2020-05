Înainte de majorat, BIBI cântă despre cum este să fii „Repetentă la dragoste” Cu doua zile inainte de majorat, BIBI lanseaza „Repetenta la dragoste”, o piesa sensibila ce dezvaluie povestea unui cuplu indragostit ce simte pentru prima oara fluturi in stomac, dar și dezamagiri, ca intr-un „carusel” al iubirii. Deși BIBI nu este repetenta la dragoste, ci traiește o frumoasa poveste de iubire, a simțit de la primele […] The post Inainte de majorat, BIBI canta despre cum este sa fii „Repetenta la dragoste” appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

