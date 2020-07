Stiri pe aceeasi tema

- Lun, 29 iunie, politistii maramureseni au identificat trei persoane care au comis infractiuni la regimul rutier. SACEL – In jurul orei 18.00, politistii rutieri din Sacel, impreuna cu cei din Salistea de Sus, au oprit pentru verificari o autoutilitara, care circula din direcția comunei Sacel catre Dealu…

- Polițiștii din Alba au depistat, in weekend, 12 persoane care au incalcat regulile rutiere și s-au ales cu dosare penale. Un barbat din Alba Iulia a fost prins conducand o motocicleta, fara permis și sub influența alcoolului. Printre cei prinși in trafic fara permis se afla și un minor de 16 ani. Potrivit…

- Politistii din Baia Sprie au depistat cu operativitate doi tineri, banuiti de comiterea infractiunilor de furt, iar in baza probatoriului administrat au dispus retinerea unuia dintre ei pentru 24 de ore. In fapt, sambata 30 mai a.c., politistii au fost sesizati ca persoane necunoscute au sustras mai…

- Aseara, la ora 23.50, politistii din Tautii Magheraus au constatat doua infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, comise de aceeasi persoana. In urma verificarilor pe care le-au efectuat politistii au stabilit ca un tanar de 30 de ani, din Baia Mare, care nu deține permis de conducere…

- Luni, in jurul orei 11.30, politistii au oprit pentru control un autoturism pe raza comunei Poienile de Sub Munte. La volan a fost identificat un barbat de 46 de ani din localitate. In urma verificarilor, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.…

- Pe strada Granicerilor din Baia Mare, politistii au identificat un tanar de 19 ani care conducea un autovehicul pe drumurile publice fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodata acesta nu a respectat semnalele regulamentare de oprire ale politistilor, motiv pentru…

- Politistii din Baia Mare au depistat cu operativitate un tanar din municipiu banuit de comiterea infractiunilor de furt si conducere fara permis, iar in baza probatoriului administrat au dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore. In fapt, luni dupa-amiaza, in jurul orei 14.00, politistii au fost sesizati…

- Politistii rutieri, din Baia Mare au intocmit dosare penale si continua cercetarile, urmand a dispune masuri legale fata de doi tineri, pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul fara a detine permis de conducere. In fapt, un tanar, de 21 de ani, a fost depistat conducand un moped pe strada…