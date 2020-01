În ultima săptămână s-au intensificat atacurile cibernetice din Orientul Mijlociu, informează Sonic Wall "Avand in vedere descoperirile recente, sfatuim companiile sa ia masuri suplimentare de protectie in fata amenintarilor cibernetice in special impotriva atacurilor de tip spear-phishing, DDoS, ransomware si a celor de tip wiper, acestea din urma fiind cele mai utilizate asupra vecinilor Iranului. Aceste tipuri de atacuri, concepute pentru a detecta slabiciunile umane si/sau din retelele informatice, ar putea patrunde, in cele din urma, prin cele mai puternice si de incredere sisteme de protectie ale unei tari, in ceea ce ar fi un atac cibernetic istoric", explica Bill Conner, CEO al SonicWall,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

