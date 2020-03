Stiri pe aceeasi tema

- V.Stoica Un barbat in varsta de 62 de ani, din municipiul Ploiești, i-a pus pe jar pe medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești, aseara, in jurul orei 22.00, dupa ce s-a prezentat cu simptome asemanatoare coronavirusului. Acesta, care avea temperatura și alte simptome specifice unei viroze,…

- V. Stoica Responsabilii cu comunicarea evoluției cazurilor de coronavirus in Romania vor da publicitații o singura raportare in fiecare zi, renunțandu-se la varianta inițiala, in care se ofereau informații actualizate de doua ori pe zi. Asadar, potrivit datelor facute publice ieri, la ora 13.00, de…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Deva preia primii pacientii suspecti de infectare cu coronavirus, fiind internati cei cu simptome, pana la comunicarea rezultatelor testarii. In prezent, la Sectia de Boli Infectioase sunt internati opt pacienti suspecti de infectie cu Covid-19. Potrivit unui…

- Autoritațile locale ploieștene au decis, duminica, masuri privind copiii internați, in prezent, la secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Ploiești. Conform unei hotarari adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgența Ploiești, copiii internați la sectia Boli Infecțioase - fostul…

- Trei persoane se afla in izolare cu suspiciune de coronavirus, internate la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, a informat Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, luni dimineața. Potrivit comunicatului, rezultatul analizelor ...

- Anunțul a fost facut astazi de Direcția pentru Sanatate Publica (DSP) Gorj. In prezent, mama și fiica se afla izolate in Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu. Citește mai mult pe realitateadegorj.net .

- Cele doua persoane din judetul Prahova suspectate ca ar fi fost infectate cu coronavirus nu au contractat COVID - 19, arata analizele de laborator, dar cei doi raman internati in spital pana cand un nou set de analize va fi gata.Analizele de laborator infirma prezenta COVID - 19 in cazul unui…

- Inca doi copii, de 3 și 6 ani, din Buzau au fost diagnosticați cu gripa, in urma efecturii testelor rapide. Copiii fusesera aduși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de catre parinți prezentand febra și tuse. Pentru ca starea lor generala era buna, medicul pediatru a decis ca cei doi…