- Organizațiile lui Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, ar putea fi declarate extremiste și prin urmare, interzise. O cerere in acest sens a fost inaintata vineri de Parchetul rus catre un tribunal din Moscova.

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, aflat din 31 martie in greva foamei, in penitenciarul din Pokrov, unde executa doi ani și opt luni de inchisoare, a fost amenintat de administratie ca va fi alimentat cu forta, relateaza luni AFP si Reuters, citate de Agerpres . „El cantareste 77 de kg”, se…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia penitenciara numarul doi de la Pokrov, la 100 de kilometri de Moscova, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei. „Intru in greva foamei, pentru a cere aplicarea legii si pentru a fi lasat un medic sa vina sa ma vada”, anunta, intr-un mesaj…

- Autoritatile penitenciare ruse au aparat joi modul in care este tratat Aleksei Navalnii, respingand criticile formulate de opozantul rus, aflat in greva foamei, potrivit caruia el nu primeste in inchisoare ingrijirea medicala de care are nevoie si este privat de somn, transmite Reuters. Navalnii, unul…

