Stiri pe aceeasi tema

- Un record de viteza de 210 km/h, pe linia de testari de viteza de la Faurei, a fost inregistrat de SRCF Galați, informeaza Mediafax.CFR SA a desfașurat in perioada 2 mai - 7 iunie 2023, cu personalul specializat al SRCF Galați, lucrarile de reparații la suprastructura feroviara și instalațiile aferente…

- Spiritul minivacanței de 1 iunie și Rusalii a scos la iveala inconștienta unui șofer, care a prins o viteza record pe autostrada, in Rașnov. Șoferul a fost prins ca circula cu 243 de kilometri la ora, deși avea trei copii in mașina. Barbatul din Buzau a gonit pe sectorul de autostrada A3 din Rașnov…

- Polițiștii salajeni și cei maramureșeni au realizat zilele trecute o ampla acțiune de control pe mai multe drumuri intens circulate. In doar cateva ore, oamenii legii au aplicat peste 60 de amenzi, majoritatea pentru depașirea vitezei legale. Timp de trei ore, polițiștii au acționat cu radare amplasate…