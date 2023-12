În România zilelor noastre 3 din 4 cauze de viol au fost soluționate prin clasare - Raport Centrul FILIA a lansat raportul de monitorizare privind violența impotriva femeilor. Acesta urmarește parcursul victimelor catre o viața in siguranța - plangerile penale inregistrate de poliție, date care semnaleaza risc de violența in cazul mamelor minore, serviciile accesate de victime și accesul acestora la justiție. Principalele concluzii ale raportului: 1. Tendința a creșterii raportarii violenței impotriva femeilor in ultimii ani Peste 90.000 de intervenții ale poliției in cazuri de violența domestica au fost inregistrate in anul 2022. Cu toate acestea, violența impotriva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

