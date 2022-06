În România: De ce a pus SUA „la bătaie” 14 milioane de dolari Guvernul american a pus la dispoziție 14 milioane de dolari pentru un studiu de inginerie și design care sa reprezinte baza instalarii unor mici reactoare modulare (SMR) la o noua centrala nucleara din Romania. Studiul Front-End Engineering and Design (FEED) ar trebui sa fie gata in opt luni, in urma unei investiții de 28 de milioane de dolari, cuprinzand și contribuții de la firma romaneasca de energie nucleara Nuclearelectrica și NuScale, compania americana care deține tehnologia SMR, noteaza EURACTIV. Romania a ales sa construiasca prima centrala cu SMR pe locul unei foste centrale pe carbuni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

