Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina a anunțat ca a alocat in anul 2022 aproape 34 milioane de lei (circa 1,6 mln de euro) pentru consumabilele costisitoare. Cel mai scump consumabil a fost implantul cohlear, comunica Moldpres. Potrivit sursei citate, consumabilele costisitoare sunt dispozitive…

- Anunțul a venit din partea guvernului britanic, iar serurile vor fi administrate pacienților aflați in stadii incipiente și tarzii și vor viza atat celulele canceroase active, cat și prevenirea revenirii acestora.BioNTech va inființa noi centre de cercetare și dezvoltare in Marea Britanie, cu un laborator…

- Anul viitor, Moldova va aloca peste 1 miliard de lei pentru a plati medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Aceasta este cea mai mare suma din intreaga istorie a funcționarii sistemului de asigurari obligatorii de asistenta medicala (AOAM) din Moldova. Ion Dodon, director general al Companiei…

- In perioada 12 – 16 decembrie, echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite populației din raioanele Orhei și Florești, transmite Noi.md cu referie la Moldpres. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, saptamina curenta, vor fi prestate gratuit servicii…

- Contractarea și evidența serviciilor medicale de inalta performanța, incepind cu 1 ianuarie, va fi efectuata doar prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale” (SIRSM), transmite replicamedia. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), acest…

- In perioada 28 noiembrie - 2 decembrie, echipe mobile de medici specialisti vor oferi consultatii profilactice gratuite populației din raioanele Caușeni, Orhei și Florești. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei…

- Echipele mobile de medici specialiști vor oferi, in perioada 21 – 25 noiembrie, consultații profilactice gratuite populației din localitațile raionului Anenii Noi. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), in saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei…

- Echipele mobile de medici specialiști vor oferi, in perioada 14-18 noiembrie, consultații profilactice gratuite populației din raioanele Hincești și Anenii Noi, comunica Moldpres. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), in saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru…